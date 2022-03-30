Иркутская электросетевая компания готова к весенним паводкам

Все филиалы компании прошли специальную подготовку, рассказали SIA.RU в пресс-службе ИЭСК.

Сотрудники осмотрели переходы воздушных линий через реки и водоемы, обследовали опоры и их фундаменты. А также кабельные линии, подстанции и трансформаторные пункты, устройства для отвода воды.

Особое внимание уделили объектам в зоне повышенного риска.

Персонал прошел противоаварийные тренировки и внеочередные инструктажи. Подготовлен аварийный запас провода, опор и других материалов. В готовности находятся устройства для откачки воды, плавсредства, вездеходная техника, автокраны, манипуляторы, телевышки, буровые машины, всего более 500 единиц техники. К работе готовы 1100 сотрудников аварийно-восстановительных бригад. В филиалах компании налажено взаимодействие с едиными диспетчерскими службами муниципальных образований при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.