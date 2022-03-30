Новую платежную единицу предложили создать в России эксперты – РБК

Она необходима для торговли с дружественными странами, сообщает РБК.

Минэк не исключает этого в будущем, но пока рассчитывает на максимум выгоды от расчетов в национальных валютах

Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами. Такое мнение высказали сразу несколько экономистов – эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других, убеждены эти эксперты. Общая выгода стран будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами как геополитическое оружие.

Новая платежная единица

Одним из вызовов, с которыми столкнулась Россия после введения с конца февраля жестких санкций, стало затруднение в проведении расчетов по внешнеторговым операциям, пишут эксперты ЦМАКП в аналитической записке «О способах реагирования в области экономической политики на действия недружественных России стран», с которой ознакомился РБК. Это касается и импорта, и экспорта, оплату которых стало невозможно провести через замороженные зарубежные счета российских банков, попавших под санкции.

В случае с российским экспортом – прежде всего нефтегазовым – решить проблему можно через проведение оплаты непосредственно со счета экспортера в зарубежном банке или через специально созданный институт, выступающий в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний нефтегазового сектора, считают аналитики ЦМАКП. Эти «нефтедоллары», аккумулируемые на зарубежных счетах, могут использоваться непосредственно для оплаты импортных поставок в Россию, указывают эксперты центра. Но такое решение, по их мнению, возможно лишь в краткосрочной перспективе: ведь единый собиратель экспортной выручки сам может попасть в санкционный список.

В долгосрочной перспективе уйти от долларовой системы международных расчетов можно с помощью создания новой платежной единицы между Россией и государствами ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Ираном, Турцией и другими заинтересованными странами, предлагают в ЦМАКП. По их мнению, внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами, а именно золотом и драгоценными металлами. Эти ресурсы могут быть как в наличной форме (монетарное золото в хранилищах), так и в форме безусловного обязательства по их поставке за короткий период.

Курс этой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертацию национальных валют в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет осуществлять клиринговый центр системы. «В дальнейшем предполагается создание вторичного рынка этой единицы, позволяющего другим странам использовать ее в качестве резервной валюты», – предлагают авторы записки.