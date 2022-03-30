Более 40% айтишников из Иркутской области готовы к релокации – hh.ru

Аналитики hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU) какие специалисты из сферы IT в Иркутской области активнее всего рассматривали смену работы в период 24 февраля – 29 марта текущего года.

Кадры из сферы ИТ уже несколько недель подряд показывают высокую динамику активности в поиске новой работы, в том числе в Иркутской области. В частности, за прошедшую неделю с 21 по 27 марта, объем обновленных или открытых резюме специалистов из сферы информационных технологий вырос на 27% по сравнению с последней «спокойной» неделей, 14-20 февраля, и это один наиболее высоких показателей в регионе. На данный момент открыто более 2,9 тысяч резюме IT-специалистов из Иркутской области.

Анализ резюме IT-специалистов из области, открытых или обновленных в период с 24 февраля по 29 марта, показал, что наибольшее число из них принадлежит программистам и разработчикам (24%), на втором месте – системные администраторы (16%), на третьем – дизайнеры, художники из сферы digital и руководители проектов (по 14%). В первой десятке также специалисты технической поддержки (12%), аналитики (10%), тестировщики (7%), специалисты по информационной безопасности и системные инженеры (по 6%), технические директора (4%).

Половина кандидатов имеют опыт работы более 6 лет (52%), 17% - 3-6 лет, а 13% в профессии от 1 до 3 лет.

При этом, готовность к релокации за пределы родного региона в своем резюме подтвердили 42% соискателей из сферы ИТ. «Это как активный поиск работы за пределами области, так и пассивный, когда кандидат готов рассматривать релокацию, но может и не искать ее целенаправленно. Если говорить о географических приоритетах IT-специалистов, то чаще всего они касаются Москвы и Санкт-Петербурга. Резюме, в которых кандидаты пишут о желании работать за границей, пока не так много, но они есть. Чаще всего упоминается Грузия и Кипр, а также Казахстан, Армения, Эстония и некоторые другие бывшие союзные республики», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.