Школьники Приангарья могут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС – проведут предварительные прослушивания для школьников и выпускников профильных сузов Сибири в рамках федерального творческого социально-благотворительного проекта «Поколение М». Прослушивания пройдут 8 и 9 апреля в очном формате в Красноярске. Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, могут быть рекомендованы для поступления в ГИТИС, рассказали SIA.RU в компании.

Предварительные прослушивания на актерский факультет крупнейшего вуза Европы проведут педагоги ГИТИСа: старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Оганян и преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актёра музыкального театра Эдита Тибилова.

Прослушивания начнутся 8 апреля с 15.00 и продлятся до 19.00, с 10.00 до 19.00 9 апреля. Также для школьников 8-11-х классов педагоги ГИТИСа проведут профориентационный мастер-класс, на котором расскажут о выборе репертуара, внешнем виде, о мастерах, набирающих учеников и сроках приемной кампании.

Для участия во всех мероприятиях необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке – количество мест на мастер-класс и прослушивания ограничено. После этого каждый участник получит приглашение на творческую встречу и индивидуальное время для прослушиваний.

Участниками прослушиваний могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, кружков и студий от 15 до 18 лет. Ребятам, планирующим участие в прослушиваниях, необходимо подготовить выступление – прочитать стихотворение, прозаический отрывок, басню.