Погода ухудшится в Иркутской области 31 марта

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта днём местами в западных и северных районах ожидаются порывы северо-западного, юго-западного ветра 15-17 м/с, мокрый снег, метели.

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

По области

Переменная облачность, без существенных осадков, местами небольшой мокрый снег и снег, ночью и утром в горах западных районов небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём в западных и северных районах 15-17 м/с, температура ночью -7,-12°, при прояснении -16,-21°, в западных районах -1,-6°, местами -8,-13°, днём +3,+8°, при облачной погоде +1,-4°.

По Иркутску

Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 4-9 м/с, температура ночью до -8°, днём +3,+5°.

По оз. Байкал

Переменная облачность, без существенных осадков, днём по югу местами небольшой мокрый снег и снег, ветер северо-восточный, восточный, днём по югу северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с, температура ночью -7,-12°, при прояснении до -20°, днём -3,+2°, местами до -7°.