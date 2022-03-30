«Центр организации торговли» из Байкальска получил региональную поддержку

Предприятие победило в конкурсе «100 лучших товаров России», сообщили SIA.RU в администрации области.

Центр работает с 2002 года и включает в себя пекарню-кондитерскую «Урожай» и ресторан «У озера». В 2021 году хлеб от «Урожая» на закваске из цельнозерновой муки стал одним из «100 лучших товаров России» в номинации «Продовольственные товары».

Специально для победителей регионального конкурса «Сделано в Приангарье» Фонд микрокредитования, входящий в структуру Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области – Центра «Мой бизнес» разработал продукт «Три тройки» – 3 миллиона рублей под 3% годовых на три года.

С 2022 года такой льготный заем также могут получить победители конкурса «100 лучших товаров России».

Средства нового займа «ЦОТ» планирует направить на покупку сырья и оборудования, в частности, муки, расстоечного шкафа, специальных форм и другого необходимого для увеличения мощностей производства. Как отметили представители предприятия, займы по ставке 3% годовых – это ощутимая поддержка для бизнеса.