Акции РУСАЛа в Гонконге выросли на 5% на фоне позитивного отчета

РУСАЛ опубликовал финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2021 г. После выхода отчета акции компании в Гонконге прибавляют 5,5% и торгуются около 54,4 руб. за бумагу, отмечают в своем отчете эксперты БКС.

Ключевые показатели II полугодия

- Выручка: $6545 млн (+43,8% г/г; +20,1% п/п)

- Скорректированная EBITDA: $1578 млн (+142% г/г; +20% п/п)

- Чистая прибыль: $1207 млн (+36,7% г/г; -40,2% п/п)

- Скорректированная чистая прибыль: $857 млн (рост в 7 раз г/г; +25,2% п/п)

- FCF: -$552 млн ($450 млн во II полугодии 2020 г.; $462 млн в I полугодии 2021 г.)

- Чистый долг: $4749 млн (-14,6% к уровню на конец 2020 г.)

- Чистый долг/EBITDA: 1,64х против 6,39х на конец 2020 г.



– РУСАЛ представил сильные результаты по итогам 2021 г. и II полугодия. Рост ключевых финансовых метрик обусловлен подъемом цен на алюминий,

– подчеркивает Дмитрий Пучкарёв, эксперт БКС Мир инвестиций. – Операционная прибыль росла медленнее выручки из-за увеличения SG&A расходов, а также расходов по обесценению активов. Снижение чистой прибыли п/п связано с ухудшением результатов Норникеля во II полугодии п/п, а также отсутствием разовой прибыли от участия в байбэке ГМК. В отчете компания отмечает возросшие риски для бизнеса в связи с текущей геополитической ситуацией и регуляторными изменениями. В частности, РУСАЛ может столкнуться со сложностями в поставках оборудования и, следовательно, с отсрочкой реализации инвестпрограммы.

Ожидания эксперта по бумагам РУСАЛа умеренно позитивные на фоне высоких цен на алюминий и слабого рубля. При этом снижение производства глинозема и фиксация внутренних цен должны оказать давление на рентабельность компании.

– Кроме того, пока не получается оценить, с какими логистическими проблемами может столкнуться компания и какие будут от этого последствия. Эти риски стоит учитывать, – отмечает эксперт.