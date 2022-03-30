Где притормозит рубль?

Валютный рынок позитивно воспринял переговоры России и Украины по деэскалации. Однако бравада быков может быстро сойти на нет, если дальше дипломатических инициатив дело не пойдет, считают эксперты БКС. Они полагают, что уровень 80-82 рублей за доллар является опорной.

Российский рубль от своего исторического минимума 10 марта укрепился порядка 30% к основным резервным валютам, а китайский юань от ценового пика месяца потерял более 40%. Вчера в моменте за доллар давали менее 83 руб., евро падал к 92.

Кроме того, на валютный рынок влияет приближение дедлайна по отгрузке газа за рубль для европейских партнеров. Пока действует лишь норматив продажи 80% экспортной выручки. Более того, поддерживаются ограничения ЦБ на трансграничное перемещение капитала и на активность нерезидентов с активами.



– Сейчас область 82–80 рублей за доллар является опорной – это кризисные максимумы валютной пары USD/RUB от 2014 г. и 2020 г. Вероятно, в данном диапазоне импульс укрепления рубля и завершится. По евро ориентиром торможения, видимо, служит область 90 руб., – резюмируют эксперты.