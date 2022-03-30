Володин предложил расширить перечень экспортируемых за рубли товаров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением о переводе на рубль продажу удобрений, зерна, масла, нефти, угля, металла и леса.

«Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п. В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран», – написал он в Телеграм-канале.

Напомним, что ранее Союз экспортеров зерна попросил перевести экспорт на рубли. ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», Cargill, Viterra и пр. попросили ЦБ проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам.