Банк России выпустил новую памятную серебряную монету «Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

Банк России 31 марта выпустит в обращение памятную 25-рублевую серебряную монету «Музей-заповедник «Остров-град Свияжск», республика Татарстан» серии «Памятники архитектуры России». Тираж монеты – 1 тысяча штук.

На лицевой стороне монеты будет рельефное изображение государственного герба России, а на обороте – изображение острова-града Свияжска в центре монеты, внизу слева — деревянный корабль, вверху — герб Свияжска, вверху по окружности — лента с надписью «Остров-град Свияжск».

– Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 60,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. <…> Боковая поверхность монеты рифленая, – говорится в сообщении ЦБ.

