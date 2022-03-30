Второй раз продлена работа ледовой переправы на Ольхон

Межведомственная комиссия 30 марта провела обследование ледовой переправы в проливе Малое море озера Байкал, соединяющей остров Ольхон с материком, по итогам инспекции было принято решение продлить ее работу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Состояние льда – удовлетворительное, что позволяет продлить время эксплуатации ледовой дороги. Начиная с 31 марта, в ежедневном режиме будет проводиться проверка ледового полотна на наличие трещин и изменение структуры льда и на ее основании будет выноситься решение о работе переправы в последующие сутки», – рассказали в МЧС.

При ухудшении ледовой обстановки переправа будет закрыта с уведомлением об этом жителей и гостей региона.

Напомним, ранее планировалось закрыть ледовую дорогу 30 марта, однако в этот день после инспекции было решено продлить работу переправы.