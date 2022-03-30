Онлайн-курс по мобильной фотографии для детей пройдет при поддержке ИНК

Бесплатная онлайн-школа «Мобилография» для детей откроется в апреле. Обучение состоится в рамках проекта «Северный десант», генеральный спонсор – Иркутская нефтяная компания.

В программе курса – знакомство с творчеством известных мировых фотографов, изучение основ обработки снимков на смартфоне, выполнение практических заданий и обратная связь от эксперта. Лучшие фото представят на выставке в городах Иркутской области и Якутии во время «Северного десанта-2022».

Преподаватель курса – профессиональный фотохудожник Гюнай Мусаева, автор снимков балерины Дианы Вишневой, хореографа Алексея Мирошниченко, дирижера Теодора Курентзиса, преподаватель очных курсов по фотографии в Перми.

– Сегодня мобильный телефон есть даже у дошкольников. С помощью гаджетов мы не только общаемся, но и фиксируем интересные моменты жизни для себя, родных, друзей, знакомых. При этом зачастую огорчаемся и сетуем, что фото получились не совсем удачные, ссылаясь на камеру, погоду, природу. Да, от камеры зависит многое, но не менее важно уметь снимать. Детский взгляд на жизнь особенный, нетривиальный. Хочу, чтобы ребятишки могли профессионально фотографировать и доносить свое видение до людей, – отметила фотохудожница.

Занятия будут проходить по выходным дням с апреля по июнь и рассчитаны на детей от 10 до 16 лет. Потребуется предварительная регистрация в Телеграм +79223456796 или по электронной почте gyunaifoto21@yandex.ru.

Культурный проект «Северный десант» — это концерты, спектакли и мастер-классы известных актеров, которые проходят в городах и поселках севера Иркутской области, а также в Республике Саха (Якутия). За семь лет десант побывал в 21 населенном пункте, мероприятие посетили свыше 73 тысяч человек. За прошедшие годы участниками десанта стали 20 актеров советского и российского кино. С 2014 года ИНК — генеральный партнер и соорганизатор культурной акции.