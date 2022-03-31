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Стоит ли покупать золото и серебро в 2022 – эксперты о потенциале драгметаллов

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«Однозначно могу сказать, что при текущей конъюнктуре – замедление роста мирового ВВП и ускорение инфляции – драгметаллы нужно обязательно иметь в своем портфеле», – подчеркивает Гарник Меликсетян, старший трейдер компании «Атон».

– Золото нам нравится «в долгую», серебро тоже, хотя оно более волатильно, – отмечает эксперт. Если риск стагфляции будет увеличиваться значительно, то мы увидим и сильный рост драгметаллов, когда ФРС встанет перед выбором, спасать экономику или перебороть инфляцию. Что касается отдельных компаний, то это «Полюс Золото» и «Полиметалл».

По его мнению, плюс золотодобывающих компаний в том, что, хотя они и не экспортеры, но продают золото, привязанное к цене в долларах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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