Стоит ли покупать китайские акции в 2022

«Я все еще верю в Китай. Думаю, что если есть возможность покупать китайские акции, то стоит собрать 5-6 компаний», – подчеркивает Гарник Меликсетян, старший трейдер компании «Атон».

– Можно выбрать несколько хороших компаний с низкой оценкой (например, Baidu, Alibaba) или купить более широкий рынок, например, KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF), который по оценке Р/Е более дорогой, но позволит диверсифицировать риски, – отмечает эксперт.

Эксперт считает, что риск делистинга в США отдельных бумаг, которые входят в состав этого ETF, все еще есть, но даже в этом случае сам фонд продолжит существовать – в него могут войти гонконгские акции.