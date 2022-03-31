Банк России рекомендовал снизить спреды по валюте. Что это значит?

ЦБ рекомендовал банкам установить для компаний, приобретающих иностранную валюту за рубли, отклонение курса от биржевого уровня в 10 рублей, а для импортеров – особые условия со спрeдом не более 2 рублей от биржевого курса. Во время ажиотажа в конце февраля - начале марта разница покупки/продажи в обменниках иркутских банков достигала 20-100 рублей.

Почему Банк России дал рекомендации банкам по спредам?

Банки всегда самостоятельно устанавливают величину спреда по конверсионным операциям. Однако в конце февраля – начале марта текущего года они расширяли спреды по операциям долларах и евро по двум основным причинам:

– ажиотажный спрос на валюту со стороны, как юридических лиц, так и граждан;

– необходимость поддержания финансовой устойчивости.

– В настоящее время ситуация на валютном рынке постепенно нормализуется и Банк России видит возможности рекомендовать банкам снизить спреды до 10 рублей, для импортеров установлены особые условия со спредом не более 2 рублей от биржевого курса, – говорится в сообщении ЦБ.

На биржевых торгах в среду, 30 марта, рубль укреплялся на фоне обязательных биржевых продаж 80% выручки экспортеров. К закрытию торгов котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были на Мосбирже у отметки 84,55 , евро – 94,15 рубля .

По мнению аналитиков, рубль продолжит укрепляться до тех пор, пока Банк России не начнет ослаблять ограничения на движение капитала.