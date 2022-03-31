ЦБ снял запрет на короткие продажи на бирже

Банк России отменил запрет на короткие продажи на фондовом рынке Московской биржи 31 марта, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

апрет снимается на торговлю акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами компаний с российскими корнями.

Мосбиржа уточнила, что запрет коротких продаж отменяется для участников клиринга по ряду ценных бумаг (83 акций и депозитарных расписок), но сохраняется для клиентов брокеров.