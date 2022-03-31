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ЦБ снял запрет на короткие продажи на бирже

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Банк России отменил запрет на короткие продажи на фондовом рынке Московской биржи 31 марта, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Запрет снимается на торговлю акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами компаний с российскими корнями. Мосбиржа уточнила, что запрет коротких продаж отменяется для участников клиринга по ряду ценных бумаг (83 акций и депозитарных расписок), но сохраняется для клиентов брокеров.

Согласно сообщению Мосбиржи, запрет на короткие продажи также сохраняется для облигаций (за исключением ОФЗ).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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