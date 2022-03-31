Расходы россиян на еду увеличились, а на развлечения снизились

В рамках нового исследования «М-Пульс» эксперты Ромир проанализировали, как оценивают россияне изменение своих расходов на различные группы товаров.

В наибольшей степени россияне отметили рост своих расходов на продукты питания (индекс составил +26) и лекарства (+16).

Сильнее всего сократились расходы на:

развлечения (-27),

питание вне дома и деликатесы (-26),

мелкую бытовую технику и одежду (-24),

алкоголь (-23).

Отмечен значительный рост расходов на средства личной гигиены (+6) и другие непродовольственные товары (+13), а также корма для домашних животных (+6).

«Заявленное изменение расходов демонстрирует не только их фактический рост. В первую очередь, это индикатор того, какие товары и услуги на самом деле являются предметами первой необходимости, на которые люди готовы тратить деньги даже в условиях быстро меняющейся экономической ситуации. Также мы видим, в каких направлениях покупатели снижают свои траты, а значит, при изменении ситуации к лучшему в первую очередь вернут эти статьи расходов в свой бюджет», – отметил эксперт Ромир, руководитель исследования «М-Пульс» Илья Кацнельсон.