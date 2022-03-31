«Универсальная» вошла в топ-5 выгодных кредитных карт

Портал Банки.ру провел анализ кредитных карт с бесплатным обслуживанием и длинным грейсом и представил 5 наиболее выгодных предложений. В список вошла «Универсальная» карта Азиатско-Тихоокеанского банка.

«Ставки по кредитным картам традиционно выше, чем по потребительским кредитам. Тем не менее, у кредиток есть существенное преимущество — наличие беспроцентного периода. Если погашать долг в течение определенного срока, банк не будет начислять проценты за использование денег», – говорится в статье.

«Универсальная» карта имеет льготный период 120 дней. Он действует не только на покупки, но и на снятие наличных.

«За любые покупки по «Универсальной» банк платит 1% кэшбэка, а при обороте по карте от 20 тыс. рублей в месяц полагается повышенный кэшбэк 10% за расходы в популярных категориях. Также по карте действуют постоянные скидки до 30% от партнеров банка», – рассказывает о преимуществах карты автор Банки.ру.