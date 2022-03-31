Альфа-Банк открывает набор на оплачиваемую стажировку

Альфа-Банк открывает набор студентов, магистрантов и выпускников вузов на оплачиваемую стажировку «I Choose Alfa».

В этом году в банке открыты 83 вакансии и 13 направлений стажировок. Среди них — Data Science, IT, кибербезопасность, продуктовая аналитика, маркетинг, private banking, инвестиции.

Очное обучение пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Удаленно участвовать тоже можно, зависит от программы. Стажировка за деньги!

Чтобы поймать свой шанс, нужно зарегистрироваться до 4 мая и пройти онлайн-тест по hard skills. Собеседование будет в июне, стажировка — с 1 июля до 27 декабря.

Лучших банк возьмёт на постоянную работу. «Альфа ждет тех, кто готов принять карьерный челлендж», — отметил директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Программа «I Choose Alfa» существует с 2013 года. В 2021 стажировку прошли более 80 студентов, из них 69 остались в команде Альфа-Банка.

По итогам 2021 года Альфа-Банк получил золото от Forbes как лучший работодатель в России и вошел в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры по версии Forbes Woman.