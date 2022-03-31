Преимущества карты «Мир» Новикомбанка

Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех Новикомбанка эмитируется на базе национальной платежной системы «Мир» и принимается к оплате сегодня в 10 странах мира. Флагманский продукт для частных клиентов защищен от ограничений – на территории России снять наличные денежные средства по-прежнему можно в банкоматах любых банков без ограничения и без комиссии.

Все больше работников предприятий Госкорпорации Ростех присоединяются к проекту Новикомбанка, в котором карта «Мир», имея статус премиальной, является не просто платежным инструментом, но и участником выгодных программ на особых условиях.

Картой «Мир» Новикомбанка можно бесконтактно оплатить проезд на наземном общественном транспорте в 64 городах России, в метрополитене Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, а также в Москве и Подмосковье аналогично транспортной карте «Тройка».

Карта «Мир» оснащена современной технологией защиты Мир Accept для безопасных платежей в сети интернет (сейчас оплачивать покупки можно только в российских интернет-магазинах). Комиссия за ее обслуживание не взимается, sms-информирование приходит бесплатно. Мобильными устройствами можно оплачивать при помощи Samsung Pay и Mir Pay.

Социально-платежная карта предоставляет владельцу доступ сразу к четырем бонусным программам — это кешбэк за товары от производителей, программы лояльности «Привет, Мир» от национальной платежной системы и «Бонусы», собственная программа «Кэшбэк». По программе лояльности с повышенным кешбэком в избранных категориях можно вернуть до 5%. Если зарегистрироваться на сайте: www.privetmir.ru по программе лояльности «Привет, Мир», то кешбэк составит от 3% до 20% от суммы покупок.

Также по карте «Мир» Новикомбанка можно получить туристический кешбэк в размере 20%, оплатив поездку в период с 15 марта по 30 апреля 2022 года через сайт мирпутешествий.рф.

«Мы предоставляем работникам предприятий Госкорпорации Ростех удобный финансовый инструмент, у которого есть набор бонусов и привилегий, в том числе – целый ряд бесплатных услуг. Приближается сезон отпусков, и в сегодняшней геополитической ситуации очень важно, что карта «Мир» Новикомбанка работает в таких популярных среди россиян странах, как Турция, Беларусь, Абхазия, Вьетнам. Кроме того, наши карты стали бессрочными, в случае окончания срока действия их не нужно обменивать на новые», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Карта «Мир» Новикомбанка принимается к оплате в 10 странах, кроме вышеперечисленных, также в Казахстане, Армении, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане и Южной Осетии. За пределами Российской Федерации можно беспрепятственно снимать наличные денежные средства, оплачивать товары и услуги, осуществлять возврат. О других возможных операциях за границей по карте «Мир» - подробнее на сайте Новикомбанка: https://novikom.ru/important-information/.