Росбанк стал лауреатом премии HR Galaxy Awards

«Работа.ру» объявила победителей цифровой премии HR Galaxy Awards. Проект Росбанка «Школа JavaScript-разработчиков для людей с инвалидностью» занял первое место в номинации «Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие». Так сначала 2022 года Росбанк стал номинантом в трех разных HR премиях (победитель в номинации «Лучшее решение в области well-being» в конкурсе «Best C&B Russia 2022», финалист в номинации «Федерация» в премии HR brand от HeadHunter).

«Школа JavaScript-разработчиков для людей с инвалидностью» была запущена в 2021 году. Обучение строилось на реальных кейсах Росбанка. Основными целями проекта стали – помощь людям с инвалидностью в построении успешной карьеры в сфере IT, закрытие потребности бизнеса в квалифицированных кандидатах.

Для проекта была создана площадка онлайн-обучения, адаптированная для людей с инвалидностью. На участие в проекте подали заявки более 140 кандидатов со всей России. В рамках «Школы» велась всесторонняя работа по инклюзии, включая разработку специального онбординга и проведение установочной сессии по вопросам этики с командой Росбанка. По итогам работы «Школы» на оплачиваемую стажировку в Росбанк попали 3 финалиста.

HR Galaxy Awards – первая премия о цифровых достижениях компаний. Ее основная цель - выявление цифровых достижений компаний и награждения лучших кейсов за привлечение сотрудников разных подгрупп, корпоративное обучение, создание проектов для привлечения it-специалистов, помощь регионам, внедрение КСО и программ по благополучию.

Компании-участники были определены в 11 номинациях о современных технологиях и лучших практиках в управлении персоналом.

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.