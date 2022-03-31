Социальную выплату взамен земли получила 51 семья из Иркутской области

Механизм социальной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка работает в регионе с 9 июня 2021 года, рассказали SIA.RU в администрации Приангарья.

Согласно документу, многодетным семьям, которые состоят на земельном учете более трех лет предоставляют 200 тысяч рублей взамен земельного участка.

– В 2021 году новой мерой поддержки смогли воспользоваться 415 многодетных семей. Сегодня мы продолжаем реализацию принятых на себя обязательств. Средства на эту цель заложены в областной бюджет еще в прошлом году, – отметил губернатор Игорь Кобзев.

С начала текущего года с заявлением обратились 367 семей, 114 подали заявки на перечисление социальной выплаты. За первый квартал 2022 года социальная выплата перечислена 51 семье.

Общая сумма перечисленных средств составила 9,9 млн рублей.

Министр имущественных отношений региона Марина Быргазова рассказала, что основная цель использования выплаты остается прежней: в большинстве своем многодетные семьи направляют средства выплаты на оплату ипотечных кредитов.