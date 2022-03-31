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Статус объектов культурного наследия России получат 95 стоянок древних людей из Иркутской области

Некоторым из них насчитывается более 20 тысяч лет.

Стоянки людей, которые жили от 20 до 2,5 тысяч лет назад, внесут в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Они расположены в Ольхонском и Иркутском районах.

«Согласно российскому законодательству, археологические объекты могут быть только памятниками федерального значения. Именно поэтому процедура включения в реестр является сложной и длительной. В 2020 году её смогли пройти всего 8 объектов Иркутской области. В 2021 году были подготовлены экспертизы для 113 объектов, в итоге 95 из них были согласованы в Министерстве культуры Российской Федерации», – сказал начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Михаил Скляревский.

Статус историко-культурного наследия в Приангарье имеют более четырех тысяч объектов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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