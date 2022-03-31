Асфальтобетонный завод запустят 20 апреля в Иркутске

Предприятие будет готово к предстоящему строительному сезону, рассказали SIA.RU в мэрии.

– Оборудование, необходимое для производственного цикла предприятия, выпускает Иркутский завод дорожных машин. Поэтому вопрос импортозамещения, который сегодня остро стоит во многих сферах, не влияет на наши планы. Все производственные мощности будут использоваться в полном объеме, – сказал мэр Руслан Болотов.

Со следующей недели на предприятии приступят к выпуску битумной эмульсии, которую используют для заливки швов. С 20 апреля начнется производство асфальтобетона. Глава города поручил наращивать выпуск высокопрочных асфальтобетонов, чтобы применять их при ремонте дорог в городе.

Производительность завода – 100-120 тонн в час. В прошлом году предприятие отгрузило 97,6 тысяч тонн асфальтобетона. На заводе производят все типы горячих асфальтобетонных смесей.