После 10 апреля в Южной Осетии начнется референдум о присоединении к России

Голосование может быть назначено на любой выходной день в срок от двух до трех месяцев со дня опубликования указа, сообщает РИА Новости.

«После выборов точно», – сказала пресс-секретарь президента Анатолия Бибилова Дина Гассиева, добавив, что тогда завершатся все необходимые процедуры.

Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с обращением, в котором назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа объединение в рамках России. Он также заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для присоединения к России и организует всенародное голосование.