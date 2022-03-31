Аналитик назвал страны, которые могут отказаться от доллара вслед за Россией

О полном отказе от доллара в международных расчетах на данный момент не может быть и речи. Об этом рассказал «Прайм» аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Все чаще обсуждается вопрос о переходе к расчетам в нацвалютах по части внешнеторговых операций. Например, о переходе на расчеты в нацвалютах договорились страны ЕАЭС. Подобные переговоры Россия ведет с партнерами в Азии и Африке.

Но Китай в целом не особо охотно идет на увеличение роли юаня как мировой валюты, поскольку это означает, что большие объемы накоплений иностранных резидентов в юанях предстоит тратить, то есть инвестировать. А это может снизить долю китайских владельцев крупными компаниями и откроет двери иностранным инвесторам во внутренний бизнес Китая, полагает Маслов.