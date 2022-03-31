Средний размер ипотечного кредита в феврале 2022 года составил 4 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (исследование есть у SIA.RU), в январе 2022 года средний размер выданных ипотечных кредитов обновил рекордные значения и составил 4,03 млн руб. При этом по сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита в феврале вырос на 4,2% (в январе 2022 года – 3,87 млн руб.).
В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 39,4% (в феврале 2021 г. – 2,89 млн руб.).
При этом в феврале 2022 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:
- Москве (8,04 млн руб.),
- Московской области (6,27 млн руб.),
- Санкт-Петербурге (5,26 млн руб.),
- Ленинградской области (4,74 млн руб.),
- Приморском крае (4,48 млн руб.).
В феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек выданных ипотечных кредитов сильнее всего вырос в:
- Республике Татарстан (+62,4%),
- Краснодарском крае (+60,7%),
- Ленинградской области (+47,3%),
- Алтайском крае (+46,6%),
- Саратовской области (+46,6%).
В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился на 26,0% и 35,0% соответственно.
«Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно, – поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В ближайшие месяцы наибольший вклад в динамику основных показателей ипотечного рынка будет вносить рост коммерческих ставок банков и расширение госпрограмм льготной ипотеки за счет увеличения лимитов. В то же время средний чек по ипотеке по-прежнему будет в наибольшей степени зависеть от динамики цен на жилье».