Средний размер ипотечного кредита в феврале 2022 года составил 4 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (исследование есть у SIA.RU), в январе 2022 года средний размер выданных ипотечных кредитов обновил рекордные значения и составил 4,03 млн руб. При этом по сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита в феврале вырос на 4,2% (в январе 2022 года – 3,87 млн руб.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 39,4% (в феврале 2021 г. – 2,89 млн руб.).

При этом в феврале 2022 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:

Москве (8,04 млн руб.),

Московской области (6,27 млн руб.),

Санкт-Петербурге (5,26 млн руб.),

Ленинградской области (4,74 млн руб.),

Приморском крае (4,48 млн руб.).

В феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек выданных ипотечных кредитов сильнее всего вырос в:

Республике Татарстан (+62,4%),

Краснодарском крае (+60,7%),

Ленинградской области (+47,3%),

Алтайском крае (+46,6%),

Саратовской области (+46,6%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился на 26,0% и 35,0% соответственно.

«Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно, – поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В ближайшие месяцы наибольший вклад в динамику основных показателей ипотечного рынка будет вносить рост коммерческих ставок банков и расширение госпрограмм льготной ипотеки за счет увеличения лимитов. В то же время средний чек по ипотеке по-прежнему будет в наибольшей степени зависеть от динамики цен на жилье».