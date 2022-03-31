392 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

С начала пандемии и по 31 марта в регионе инфекцией заболели 287 110 человек.

Наибольший прирост в столице Приангарья – Иркутске – 118 за сутки, на второй и третьей строчке Ангарск (+58) и Братск (+36). Хоть число заражений в Иркутской районе и упало до 22, он занимает четвертое место по заболеваемости в регионе. Напомним, что на пике пятой волны пандемии район долгое время держался на второй строчке антирейтинга.

В больницах области остаются 785 человек, каждый день этот показатель сокращается, сегодня из медучреждений выписали 47 человек. Вылечились от вируса за сутки 540 человек. Скончались от коронавируса 9 пациентов.