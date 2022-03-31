Фьючерсы на нефть марки Brent впервые с 18 марта упали ниже $106 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 6,6%, до $105,98 за баррель по состоянию на 08:00 мск, сообщает РБК.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 5,9%, до $101,42 за баррель. Котировки снизились на фоне новостей о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос об экстренном высвобождении 180 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) в течение нескольких месяцев.

«Это большой объем, эквивалентный 1% от суточного потребления нефти в мире. Эта мера могла бы временно остудить нефтяной рынок, однако устранить структурный дефицит она не поможет. В том случае, если дефицит предложения окажется более длительным, США могут оказаться в затруднительном положении. Поэтому решение выглядит непростым. Ожидается, что сегодня будет опубликован более подробный план по действиям США на нефтяном рынке», – сообщили эксперты «БКС Мир инвестиций».