Работу с инвесторами в Иркутске построят по принципу «одного окна»

В Иркутске упрощается процедура взаимодействия с инвесторами. Депутаты городской думы поддержали изменения в Основные положения предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, инициированные администрацией города. Как пояснила председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Татьяна Макарычева, теперь механизм поддержки и сопровождения инвесторов будет работать по принципу «одного окна».

– В Иркутске упрощается процедура взаимодействия с инвесторами путем внедрения современных инструментов сотрудничества бизнеса и власти. Для того, чтобы получить консультативную поддержку и сопровождение, инициатору проекта не потребуется разрабатывать бизнес-план, – отметила Татьяна Макарычева. – Также проведено уточнение процедуры доработки документов, критериев оценки, скорректирована форма паспорта инвестиционного проекта.

Для поддержки инвесторов администрацией Иркутска ведется Реестр инвестиционных проектов, который предполагает рассмотрение проектов на комиссии по инвестиционной деятельности при мэре города Иркутска и дальнейшее их сопровождение. Включение проекта в Реестр позволяет бизнес-структурам получать муниципальную поддержку материального характера: льготные условия пользования землей, освобождение от земельного налога, муниципальные гарантии, бюджетные инвестиции, и обязывает инвестора предоставлять на первом этапе готовый бизнес-план. На сегодняшний день в Реестр включено 18 инвестиционных проектов.

Наличие земли – один из первых критериев отбора при определении локации инвест-проекта. Теперь инвесторам стало проще получить землю в аренду без участия в торгах. Для этого необходимо соответствие проекта критериям, определенным Законом № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области». Необходимые поправки в Закон приняты на сессии Законодательного собрания региона.

Расширены сферы деятельности масштабных инвест-проектов. Помимо обрабатывающей промышленности в них включены туризм, логистика, IT-инфраструктура, создание конгрессно-выставочных пространств, строительство арендного жилья и жилья для работников промышленных предприятий. Кроме того, снижен порог инвестиций: в туризме – до 500 млн рублей; в обрабатывающей промышленности, при реализации проектов по строительству жилья для работников и при создании распределительных центров и конгрессно-выставочных комплексов – до 200 млн рублей; при создании IT-инфраструктуры и строительстве арендного жилья – до 100 млн рублей.