В Иркутске сформируют финансовый резерв

Администрация Иркутска сформировала финансовый резерв в казне города. Часть этих средств будет направлена на оплату уже заключенных муниципальных контрактов, по которым произошло увеличение цены в связи c ростом тарифов и стоимости строительных материалов. Также планируется увеличить размер резервного фонда администрации города Иркутска и суммы, заложенной на обеспечение софинансируемых расходов.

Кроме того, предусмотрен дополнительный ресурс на финансовое обеспечение расходных обязательств по обслуживанию муниципального долга в условиях роста процентных ставок по кредитам. Запланирована поддержка городской инфраструктуры.

– Цель поправок, подготовленных комитетом по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска, – создать условия для принятия гибких и оперативных решений в текущей ситуации. Сегодня корректировки в бюджет одобрили депутаты городской Думы. Наша совместная задача – выполнить все свои социальные обязательства перед горожанами, направить средства на развитие Иркутска. Мы продолжим строить детские сады и школы, спортивные объекты, ремонтировать дороги, благоустраивать парки и скверы. Иркутск готов к любым изменениям экономической ситуации, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Так, почти 600 миллионов рублей будет потрачено на оказание помощи муниципальным унитарным предприятиям. Она предполагает финансирование системы пассажирских перевозок, содержания и ремонта автомобильных дорог, обеспечения бесперебойного функционирования муниципальных котельных, мероприятий по содержанию и развитию городских озелененных территорий.

Помимо этого, около 270 миллионов предусмотрено на финансовое обеспечение муниципальных контрактов, заключенных в прошлом году. Также увеличены расходы на благоустройство общественных территорий.

С учетом поправок доходная часть бюджета Иркутска в 2022 году составит 26 млрд 96 млн, расходная – 27 млрд 47 млн. Источником покрытия дефицита являются остатки средств на едином счете бюджета, сложившиеся на начало года и поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности.