РБК: Для оплаты газа странам ЕС предложили открыть счета в российских банках

Недружественным странам предложили оплачивать российский газ через открытие рублевых счетов в банках РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа», — сказал источник. Он также уточнил, что платеж от покупателя к компании Газпром должен осуществляться только в рублях.



Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что механизмы оплаты российского природного газа рублями будет обнародован в ближайшее время. Он пояснил, что новые схемы оплаты не начнут действовать с 31 марта, так как это растянутый во времени процесс.