Волатильность снизилась. Надолго ли успокоился российский рынок?

IШок прошёл. Взрыв февральской волатильности рынка акций под занавес марта сменяtтся успокоением. Амплитуда колебаний индекса МосБиржи приходит в докризисную норму — это положительный инвестиционный сигнал, отмечают аналитики БКС. Кризис ликвидности удалось преодолеть, катастрофы не случилось.



– Исторически среднемесячная волатильность российского рынка составляет менее 10%. Но внешнеполитические события начала 2022 г. привнесли существенные изменения в показатели рисковости отечественного рынка акций. Еще в январе на эскалации в Казахстане показатель волатильности индекса МосБиржи скакнул под 13%. Но уже в феврале изменчивость рынка показала и вовсе аномальные 42%, амплитуда внутридневных колебаний индекса в пиковый день 24 февраля, начало спецоперации, превысила 1000 п., и 25 числа по решению ЦБ были остановлены торги, – подчеркивают эксперты БКС.

Прошел месяц простоя — и рынок акций открылся с повышением. Сказались анонс присутствия ЦБ на рынке госдолга и инициативы размещения средств ФНБ в акции российских компаний, а также отключение от рынка нерезидентов. Позже стало известно, что квазигосударственные средства пока так и не понадобились, но положительный эффект на сентимент рынка был создан.



К 31 марта индекс МосБиржи уже на 7% выше значений конца февраля. Это говорит о том, что меры стабилизации от финансовых властей оказались действенными, кризис ликвидности удалось преодолеть, катастрофы не случилось. Как результат — резкое падение за неделю показателя волатильности под 9%.

По словам экспертов, все может быстро измениться — санкции расшириться, а геополитическая обстановка обостриться. Но, как правило, низкая волатильность создает благоприятные среднесрочные инвестиционные возможности, и при текущих вводных видится продолжение подъема бумаг.