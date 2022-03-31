Хуснуллин: Без ипотеки дальнейшее продолжение строек невозможно

Ключевой задачей поддержки ипотеки является привлечение в строительную отрасль 2,5 триллиона рублей. Если мер по поддержке ипотеки будет не хватать, правительство будет расширять их, сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью на телеканале "Россия 24".

Сейчас на счетах эскроу в банках находится 3,2 триллиона рублей, на эту сумму профинансированы начатые объекты строительства жилья.

– Они в среднем построены на 50% и в среднем профинансированы на 50%. Поэтому, если ипотека не работает, дальнейшее продолжение этих строек невозможно, – считает Хуснуллин.

По его словам, в этом году стоит задача привлечь в отрасль 2,5 триллиона рублей. Пока выдача ипотечных кредитов продолжается на уровне чуть выше, чем в прошлом году, отметил он. Идет взрывной прирост семейной ипотеки. Продажи квартир в целом упали незначительно, не более чем на 2-5%, отметил Хуснуллин.

Очень серьезной мерой поддержки стало увеличение лимитов льготной ипотеки с 3 млн до 6-12 млн рублей, считает он. Ставка в 12% – это половина от рыночных ставок кредитования в 23-25%. Если мер по поддержке ипотеки будет не хватать, правительство будет расширять их, отметил вице-премьер. Например, увеличивать суммы кредитов или предоставлять их новым категориям льготников.



Он считает, что цены на жилье в 2022 году вырастут на уровень инфляции или чуть ниже.