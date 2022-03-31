Новости

Путин поручил вернуть россиянам деньги за несостоявшиеся авиарейсы

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка российских авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров, а наоборот, надо обеспечивать большую доступность авиабилетов для россиян. В связи с этим глава государства поручил «в сжатые сроки» вернуть россиянам деньги, потраченные на несостоявшиеся авиарейсы.

– Многие рейсы, на которые граждане купили уже билеты, отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера эти вопросы с коллегами. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег, – подчеркнул президент на совещании по авиаотрасли.

Он также дал правительству еще ряд поручений:

  • увеличить число перевезенных пассажиров по итогам года до не менее 100 млн человек,
  • снизить нагрузку на авиакомпании за лизинговые платежи,
  • запустить программу компенсации части стоимости за билеты на внутренних рейсах,
  • уточнить объем программы субсидирования авиаотрасли,
  • увеличить объем внутрироссийских перевозок в текущем году по сравнению с предыдущим годом.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании