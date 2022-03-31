Путин поручил вернуть россиянам деньги за несостоявшиеся авиарейсы

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка российских авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров, а наоборот, надо обеспечивать большую доступность авиабилетов для россиян. В связи с этим глава государства поручил «в сжатые сроки» вернуть россиянам деньги, потраченные на несостоявшиеся авиарейсы.

– Многие рейсы, на которые граждане купили уже билеты, отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера эти вопросы с коллегами. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег, – подчеркнул президент на совещании по авиаотрасли.

Он также дал правительству еще ряд поручений: