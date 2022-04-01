Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новую дебетовую карту АТБ 2.0 МИР

31 марта Азиатско-Тихоокеанский банк представил дебетовую карту АТБ 2.0 МИР с возможностью выпуска в цифровом формате.

Держатели карты автоматически подключаются к программе лояльности «Мир» и становятся участниками бонусной программы АТБ «Стандарт бонус».

Карту можно добавить в мобильное приложение Mir Pay и использовать для бесконтактной оплаты в магазинах.

На остаток счета начисляется до 7% годовых.

Для карт, выпущенных до июня 2022 года, обслуживание бесплатно.

Узнать подробности и подать заявку на оформление карты АТБ 2.0 МИР можно в отделениях банка или на сайте.