АТБ запустил новый сервис для ведения онлайн-бухгалтерии

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает индивидуальным предпринимателям новую услугу - бесплатный сервис расчёта налогов и формирования отчётности.

Сервис подходит индивидуальным предпринимателям, использующим упрощенную систему налогообложения «Доходы», работающим без наёмных сотрудников и кассы.

Как воспользоваться?

Перейти по ссылке на страницу сервиса и указать контактные данные. Загрузить выписку в формате 1С. Нажать кнопку «Рассчитать налог».

У клиента есть возможность сразу же оплатить налог. Сервис сформирует платежное поручение, которое можно загрузить в Интернет-банк и произвести платеж.

Узнать подробности о сервисе можно на сайте.

Остались вопросы? Звоните 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).