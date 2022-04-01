АТБ запустил новый сервис для ведения онлайн-бухгалтерии

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает индивидуальным предпринимателям новую услугу - бесплатный сервис расчёта налогов и формирования отчётности.
Сервис подходит индивидуальным предпринимателям, использующим упрощенную систему налогообложения «Доходы», работающим без наёмных сотрудников и кассы.
Как воспользоваться?
- Перейти по ссылке на страницу сервиса и указать контактные данные.
- Загрузить выписку в формате 1С.
- Нажать кнопку «Рассчитать налог».
У клиента есть возможность сразу же оплатить налог. Сервис сформирует платежное поручение, которое можно загрузить в Интернет-банк и произвести платеж.
Узнать подробности о сервисе можно на сайте.
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