Альфа-Банк подарит 100 000 рублей за покупку по QR-коду

Альфа-Банк предложил всем клиентам выиграть один из 5 призов по 100 000 рублей за покупки по QR-кодам. Чем больше покупок, тем больше шансов.

Достаточно оплатить любую покупку по QR с любого счёта в Альфа-Банке, даже кредитного. Для совершения платежа нужно просто отсканировать код в разделе «Оплата по QR» на главной странице или в разделе «Платежи» мобильного приложения.

Акция продлится с 1 по 30 апреля.

За март среднемесячное количество покупок по QR-кодам в Альфа-Банке увеличилось в 2,5 раза. Кроме того, в 2 раза выросло число людей, которые сделали хотя бы одну покупку по QR.