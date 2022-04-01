Банк «Приморье» сообщил введении новой редакции Договора комплексного банковского обслуживания

Банк «Приморье» обращает ваше внимание, что в связи с введением санкций в отношении РФ действует новая редакция Договора комплексного банковского обслуживания (далее - ДКБО).

В целях сохранения денежных средств клиентов, новая редакция ДКБО предусматривает право Банка отказать клиенту в приеме на исполнение трансграничных переводов денежных средств, если они направлены получателю в стране, в которой осуществляются различного вида военные действия/операции, либо если осуществление переводов запрещено, ограничено или не может быть исполнено в связи с введением санкций любого вида, а также требованиями банков-корреспондентов.

По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, вы можете обращаться к сотруднику офиса по месту ведения ваших счетов и в Контакт-Центр по телефону: +7 (423) 2407-915.