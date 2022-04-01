ВТБ сообщил о нововведениях валютного законодательства

С 27 марта 2022 решениями Совета директоров Банка России введены новые правила проведения валютных операций импортерами и экспортерами, а также покупки иностранной валюты нерезидентами из ряда стран, сообщает ВТБ.

1. Для резидентов-импортеров услуг установлен лимит на авансовую оплату услуг нерезидентам в размере 30% от суммы обязательств по контракту. (1)

Требование не распространяется на финансовые услуги, в т.ч. страхование, перестрахование; услуги, связанные с приобретением горюче-смазочных материалов, продовольствия, материально-технического обеспечения транспорта.

2. Для резидентов — экспортеров определен порядок получения разрешений на изменение срока и доли обязательной продажи валютной выручки (2). Для получения разрешения резиденту за 10 рабочих дней до поступления выручки необходимо направить в Банк России соответствующее заявление (3):

- для изменения срока — заявление установленной формы;

- для уменьшения доли (возможно исключительно в целях исполнения обязательств по кредитным договорам с российскими банками) — заявление установленной формы с приложением копии кредитного договора, заверенную банком-кредитором.

3. Для резидентов определен порядок получения разрешений на оплату в пользу нерезидента доли, вклада, пая в имуществе, капвложений (2). Для получения разрешения резиденту за 10 рабочих дней до операции необходимо направить в Банк России заявление с комплектом документов по сделке (3).

4. Для нерезидентов из ряда стран установлен запрет на покупку валюты (1)

Напоминаем, что сохранение контрактов на обслуживании в Банке ВТБ поможет всегда быть в курсе изменений валютного законодательства и соответствовать новым требованиям, получать персональную поддержку эксперта ВЭД и валютного контроля, пользоваться всеми преимуществами цифровой Экосистемы ВЭД

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(1) Решение Совета директоров Банка России об установлении размера суммы отдельных операций резидентов и нерезидентов

(2) Решение Совета директоров Банка России о порядке выдачи разрешений на осуществление отдельных операций

(3) Срок рассмотрения заявлений Банком России — 10 рабочих дней. В разрешении может быть определен период его действия