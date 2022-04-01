Банк «Союз» предлагает приобрести инвестиционную золотую монету «Победоносец» номиналом 50 рублей, выпущенную Банком России.

Каталожный номер монеты «Победоносец» - 5216-0060 . С более подробной информацией о монете можно ознакомиться на сайте Банка России.

Банк «Союз» осуществляет продажу и покупку монет из драгоценных металлов у физических лиц в Дополнительном офисе «Сущевский», по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1.

Время покупки/продажи монет:

Пн - чт.*: с 9.30 до 16.00;

Пт.*: с 9.30 до 15.00.

Актуальную информацию по ценам покупки и продажи монет и о наличии монет из драгоценных металлов можно узнать по телефону: (495) 729-55-55 (доб. 42741, 42673).

Не откладывайте покупку - количество монет ограничено.

* - в предпраздничные дни рабочее время сокращено на час