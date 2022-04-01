Проект «Школа JavaScript-разработчиков» для людей с инвалидностью стал финалистом премии HR-бренд 2021 от Head Hunter

Проект Росбанка «Школа JavaScript-разработчиков» для людей с инвалидностью вышел в финал премии HR-бренд 2021 от Head Hunter в категории «Федерация», а также будет отбираться в категории «Равные возможности».

Цель школы - предоставить людям с инвалидностью из разных регионов России равные возможности для получения востребованной профессии в сфере ИТ, а также закрыть внутреннюю потребность в квалифицированных кандидатах.

В рамках программы молодые люди со всей России обучались программированию с нуля, собирали профессиональное портфолио, чтобы по итогам побороться за стажировку в Росбанке. Программа включала в себя блоки, посвященные программному окружению и первым скриптам, основам JS, функциям, объектам и библиотекам данных, объектной модели JS, Web IP и Document Object Model, обработке событий и работе с формами и другим аспектам JavaScript. Участникам программы обучения была доступна менторская поддержка со стороны экспертов, комфортное обучение в дистанционном формате и общение внутри коммьюнити.

Для курса разработчиков была подготовлена специальная площадка с автоматической проверкой домашних заданий: после успешного выполнения каждого задания обучающимся открывался следующий этап теории и практики, что позволяло гибко управлять временем обучения в течение всей программы.

На этапе отбора кандидатов заявки на участие в школе подали 144 человека. 76 из них прошли обучение, 12 разработчиков получили сертификаты по итогам и 3 человека попали на оплачиваемую стажировку в Росбанк.

Премия HR-бренд — конкурс среди компаний, по итогам которого вручаются награды за достижения в сфере управления персоналом. Вокруг Премии год от года формируется профессиональное сообщество, в котором специалисты и эксперты обмениваются опытом и вдохновляются на новые идеи для бизнеса. Премия выявляет и задает основные тренды и практики в HR, которые в дальнейшем активно применяются в компаниях по всей России.