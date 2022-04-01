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Срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса продлен

Отсрочка будет действовать 6 месяцев.

«Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и I квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода», – говорится в сообщении.

Продление сроков уплаты налога по упрощенной системе касается предприятий, связанных в том числе с:

  • деревообработкой, 
  • производством лекарственных средств,
  • компьютеров и электронных средств,
  • автотранспорта,
  • электрического оборудования,
  • пищевых продуктов,
  • напитков,
  • одежды,
  • бумаги,
  • ведущих полиграфическую деятельность,
  • связанных с туризмом и гостеприимством,
  • здравоохранением,
  • спортом,
  • сферой развлечений.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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