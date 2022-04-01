Срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса продлен

Отсрочка будет действовать 6 месяцев.
«Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и I квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода», – говорится в сообщении.
Продление сроков уплаты налога по упрощенной системе касается предприятий, связанных в том числе с:
- деревообработкой,
- производством лекарственных средств,
- компьютеров и электронных средств,
- автотранспорта,
- электрического оборудования,
- пищевых продуктов,
- напитков,
- одежды,
- бумаги,
- ведущих полиграфическую деятельность,
- связанных с туризмом и гостеприимством,
- здравоохранением,
- спортом,
- сферой развлечений.