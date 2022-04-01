Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами

Теперь западные страны обязаны платить за ресурс рублями, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин сообщил в четверг, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам. Об этом он заявил, открывая совещание по ситуации в авиационной отрасли.

Путин уточнил, как будет работать новая система оплаты энергоресурсов. Контрагентам предлагается следующая схема: для приобретения российского газа нужно открыть рублевые счета в банках РФ, с которых будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля.

При этом президент РФ подчеркнул, что за нарушение ритмичности оплаты последуют санкции. Если не будут производиться платежи, то это будет считаться неисполнением обязательств со стороны покупателей, отметил он.

«Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», – сказал Путин.