Доллар по 30: эксперт оценил пределы укрепления рубля

Сегодняшний рост национальной валюты – это не предел, передает «Прайм» слова главного аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова.

Как говорит Антонов, в условиях жесточайших ограничений на покупку, использование и вывоз валюты с одной стороны, и резким падением российского импорта с другой, доллар может стоить и 50, и 30 рублей.

«Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», – пояснил собеседник агентства.

По его мнению, в ближайшее время Банк России может начать ослаблять свои меры, например, снижением ключевой ставки до 13-15% годовых. Другой возможный шаг регулятора: уменьшение нынешней 12-процентной комиссии на покупку валюты на бирже.