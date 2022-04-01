Указ о выплатах нуждающимся семьям подписал Путин

Семьям с невысоким доходом и детьми до 17 лет выплатят 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на детей, сообщает РБК.

Президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми 8-17 лет, нуждающимся в социальной поддержке, документ опубликован на портале правовой информации.

Средства будут выделяться семьям с детьми в том случае, если размер среднедушевого дохода в них не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты в этом случае составит 50% от величины прожиточного минимума для детей. Если же размер среднедушевого дохода даже с учетом этой выплаты не превышает прожиточный минимум, то сумма выплаты составит 75% величины прожиточного минимума для детей. Если и в этом случае среднедушевой доход не превысит прожиточный минимум, то размер выплаты возрастет до 100%.

Министр труда Антон Котяков уточнял, что в среднем по России новая выплата составит от 6 тыс. до 12 тыс. руб. «Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 тыс. до 12 тыс. руб.», – говорил он.