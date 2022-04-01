ФРГ может национализировать Gazprom Germania и Rosneft Deutschland

От этом узнало зарубежное издание Handelsblatt, передает РБК.

Минэкономики Германии прорабатывает сценарии на случай прекращения поставок энергоносителей из России. В качестве одной из мер обсуждается национализация дочерних структур российских «Газпрома» и «Роснефти».

Речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Первая является оператором нескольких крупных газохранилищ в Германии, в том числе и в кооперации с Wingas. Вторая компания – третий по величине игрок на рынке нефтепереработки в стране, владеющий частью акций трех НПЗ в Германии. Общий объем мощностей в долях владения Rosneft Deutschland составляет 12,8 млн т в год, что превышает 12% всех мощностей нефтепереработки в ФРГ, отмечает издание.

По данным газеты, без обслуживания со стороны Rosneft Deutschland невозможно осуществлять взлеты и посадки в аэропорту Берлина. Кроме того, компания снабжает топливом автомобили оперативных служб города.