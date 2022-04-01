«Иркутскэнергосбыт» дарит киловатт часы за подключение электронной квитанции

«Иркутскэнергосбыт» запускает акцию «Время тепла». Участником может стать любой клиент компании, который перейдёт на квитанцию в электронном формате. Сто победителей получат по 500 кВт.ч каждый, рассказали SIA.RU в компании.

Онлайн-версия документа – это экологичный способ получения информации на оплату коммунальных услуг, ведь для оформления онлайн квитанций не нужна бумага, а значит не требуются природные ресурсы. Ежемесячно специалисты «Иркутскэнергосбыта» формируют 1 млн 200 тысяч платежных документов для клиентов компании – физических лиц. Для их печатной версии требуется 2400 пачек бумаги в год или 1224 дерева, что сопоставимо с рощей. Поэтому, выбирая электронную квитанцию, каждый житель Иркутской области вносит свой небольшой вклад в сохранение зеленых насаждений.

Кроме того, электронная квитанция – это оперативный и безопасный способ получения счета на оплату в начале каждого месяца. Настроить получение документа в онлайн-формате можно самостоятельно в личном кабинете​ на сайте компании www.sbyt.irkutskenergo.ru или мобильном приложении​ «Иркутскэнергосбыт».

В настройках пользователю необходимо проверить адрес электронной почты, а после нажать галочку​ в соответствующей строке: «Способ получения счета на оплату» - «Счёт по e-mail» и сохранить информацию.

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт»:

– Мы предлагаем клиентам бережно относиться к природным ресурсам и заботиться об окружающей среде. Поэтому, выбирая электронную квитанцию, каждый житель Иркутской области вносит свой небольшой вклад в сохранение зеленых легких планеты, ведь электронный документ – это экологично. В период с 1 апреля по 15 мая каждый клиент, оформивший подписку на электронную квитанцию и оплатив услуги ЖКХ, может стать участником акции «Время тепла» и дополнительно получить 500 кВт.ч. Для среднестатистической семьи, проживающей в квартире это примерно два месяца оплаты за электроэнергию.

Подробные условия акции на сайте компании в разделе «Акции».