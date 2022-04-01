Startup Tour 2022 прошел в Иркутске

31 марта – 1 апреля в Иркутске состоялся Startup Tour 2022, организованный Фондом «Сколково», сообщили в пресс-службе БАЙКАЛ.ЦЕНТРа.

На участие в конкурсе Startup Tour 2022 было подано 118 заявок, из которых было отобрано 15 финалистов. В их числе, к примеру, сервис речевой аналитики для отделов продаж, сити-фермы, приборы для обследования объектов недвижимости и платформа для авторских VR-туров.

В рамках подготовки к Startup Tour БАЙКАЛ.ЦЕНТР сформировал базу таких проектов, в том числе в контексте импортозамещения. В настоящее время она включает свыше 50 проектов и регулярно пополняется.

Антон Григоров, старший управляющий банкир ВЭБ.РФ:

«В технологическом предпринимательстве основной проблемой является не столько поиск идей и проведение научных исследований, сколько выход на рынок, масштабирование и коммерциализация. Внедрение принципа «одного окна» для оказания всесторонней поддержки инновационного бизнеса региона – пожалуй, наиболее эффективная модель. БАЙКАЛ.ЦЕНТР, будучи одновременно региональным оператором Фонда «Сколково» и дочерним обществом федеральной госкорпорации развития ВЭБ.РФ, берет на себя такую роль и функцию в Иркутской области».

31 марта в рамках отдельной «Питч-сессии» были представлены презентации технологических проектов малого бизнеса – участников программы «Вовлечение в инновации». Им будет оказана адресная помощь в получении федеральных и региональных мер поддержки.

Также в рамках первого дня Startup Tour по итогам нескольких сессий экспертное жюри выбрало лидеров по трем направлениям конкурса: «Индустриальные и энергетические технологии», «Информационные технологии» и «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве».

Руководитель департамента по науке и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман отметил, что в Иркутске проводится много интересных исследований, и вместе с количеством повышается качество.

«Заявки иркутских стартапов, которые мы рассматривали, были очень интересными. Это не набор технологических предложений, а в большинстве своем реализованные бизнес-гипотезы. В этом и есть задача инновационно-технологического бизнеса – проверять, где-то успешно, где-то не очень, набивать шишки, получать экономический эффект и зарабатывать деньги. Мы надеемся, что сегодня все участники получат новые знания и новые деловые контакты, и в итоге – новые контракты. А у Фонда «Сколково» появятся новые резиденты», – отметил он.

Главный приз – 300 тысяч рублей получил лучший проект в треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» за разработку глюкометра, который через специальное приложение на смартфоне передает показания от пациента к врачу. Глюкометр Gmate Life позволяет пациенту в домашних условиях замерять уровень сахара в крови и отправлять показания лечащему врачу в режиме реального времени.

Победителем в треке «Информационные технологии» стал проект компании Dialext, представившей автоматический сервис оценки и развития коммуникативных компетенций сотрудников отделов продаж.

Лидером трека «Индустриальные и энергетические технологии» стала комплексная цифровая технология формообразования крупногабаритных панелей.

1 апреля состоялась сессия Skolkovo Demo Day, где решения стартапов для промышленности, торговли, связи, коммунального хозяйства, транспорта и других отраслей были представлены крупнейшим предприятиям региона.