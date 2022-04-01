Жители Иркутской области смогут принять участие в онлайн-конференции, посвящённой развитию приютов для животных

Мероприятие состоится 5 апреля, организатор Центр социальных программ РУСАЛа, рассказали SIA.RU в компании.

Участие в конференции будет полезно как для руководителей приютов и волонтёров, так и для всех, кому небезразлична судьба усатых и хвостатых. Цель – обсуждение проблем, механизмов и практик, которые позволят приютам стабильно работать и развиваться.

Как привлекать ресурсы и работать с волонтёрами? Как наладить взаимодействие с органами власти? Как организовать медиакомпанию и рассказать о работе приюта широкой общественности? Эти и множество других вопросов можно будет обсудить и получить рекомендации экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Перми, Красноярского края.

Конференция пройдет в рамках комплексной программы помощи приютам, которая действует в городах ответственности РУСАЛа. Ранее по инициативе основателя компании Олега Дерипаски в России были открыты несколько приютов под названием «Поводог». В прошлом году к решению проблемы беспризорных животных подключился благотворительный фонд ЦСП РУСАЛа.

«Пилотным» стал проект в Ачинске. Здесь действует приют для животных «Доброе сердце» со своей инфраструктурой, финансированием и командой. В рамках программы РУСАЛ направил приюту 4 млн рублей на ремонт вольеров и покупку рентгенаппарата, а также фургон для перевозки животных. В 2022 году программа продолжается в приюте «Шанс на жизнь» Новокузнецка.

Зарегистрироваться и узнать подробности о конференции можно по ссылке. Участие бесплатное.